Το διπλό πρόσωπο του καιρού τις επόμενες μέρες, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την νέα αστάθεια - Οι περιοχές στο «μάτι» καταιγίδων.

Το ανοιξιάτικο σκηνικό με τις υψηλές θερμοκρασίες θα δώσει τη θέση του σε νέα διαταραχή που θα συνοδεύεται από φθινοπωρινές συνθήκες με κεντρικά χαρακτηριστικά την πτώση του υδραργύρου και τις βροχές. Σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του μια νέα καιρική αστάθεια θα φέρει τα πάνω κάτω στην χώρα με την άνοιξη να «μπαίνει στον πάγο» μέχρι νεοτέρας καθώς τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη ο καιρός θα κινείται σε φθινοπωρινούς ρυθμούς.

Όπως παρουσιάζει την πρόγνωσή του ο κ. Ζιακόπουλος η αρχή της αλλαγής γίνεται την Τρίτη (21/4), όταν η αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα ενισχύεται ελαφρώς, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Παρότι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και οι άνεμοι θα παραμείνουν δυτικοί έως 5 μποφόρ, οι τοπικές βροχές και καταιγίδες σε ορεινές περιοχές θα αποτελέσουν προάγγελο της επερχόμενης επιδείνωσης.

Η ουσιαστική αλλαγή έρχεται την Τετάρτη (22/4), με την κάθοδο μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής από τα βόρεια προς τα νότια. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τη βορειοδυτική Ελλάδα και σταδιακά τις κεντρικές και βόρειες περιοχές, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, σηματοδοτώντας την έναρξη της πτώσης της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Την Πέμπτη (23/4), η μεταβολή θα επεκταθεί στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά και τα φαινόμενα θα εμφανιστούν σε περισσότερες περιοχές, με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Παρά τη γενίκευση της κακοκαιρίας, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η διάρκειά της δεν θα είναι μεγάλη, καθώς η αστάθεια αναμένεται να εξασθενήσει σχετικά γρήγορα.

Βέβαια η καιρική αστάθεια δεν θα κρατήσει για πολύ καθώς μετά του Αγίου Γεωργίου που φέτος «πέφτει» την Πέμπτη 23 Απριλίου τα φαινόμενα θα τεθούν σταδιακά σε αποδρομή. Όπως εξηγεί ο κ. Ζιακόπουλος «Πέρα από τη σταδιακή επικράτηση βοριάδων και την πτώση της θερμοκρασίας, θα εκδηλωθεί και υετός, την ένταση και την κατανομή του οποίου θα δούμε λεπτομερέστερα τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε από σήμερα είναι ότι τα φαινόμενα δεν θα κρατήσουν πολύ.»

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι και την Πέμπτη

Την Τρίτη (21/4), η απογευματινή αστάθεια στη Β. Ελλάδα θα ενταθεί λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση ως τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Τετάρτη (22/4), ατμοσφαιρική διαταραχή, κινούμενη από βορρά προς νότο, θα προκαλέσει μεταβολή του καιρού στη ΒΔ Ελλάδα και κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας με βροχές, τοπικές καταιγίδες και στα ορεινά χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι σταδιακά και από τα βόρεια θα γίνουν βόρειοι με αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη Β. Ελλάδα.

Την Πέμπτη (23/4), η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή και στην υπόλοιπη χώρα. Πέρα από τη σταδιακή επικράτηση βοριάδων και την πτώση της θερμοκρασίας, θα εκδηλωθεί και υετός, την ένταση και την κατανομή του οποίου θα δούμε λεπτομερέστερα τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε από σήμερα είναι ότι τα φαινόμενα δεν θα κρατήσουν πολύ.