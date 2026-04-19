Για έκτη μέρα συνεχίζονται σήμερα (19/04) στη Λέσβο οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων του νησιού που έχουν αποκλείσει μερικώς το λιμάνι, απαγορεύοντας την επιβίβαση και αποβίβαση φορτηγών, αντιδρώντας στα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

Από την πλευρά του το λιμεναρχείο Μυτιλήνης σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης, απηύθυνε έκκληση στους διαδηλωτές να προχωρήσουν σε αναστολή των κινητοποιήσεων για μία εβδομάδα, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία του νησιού.

Όμως το αίτημα αυτό απορρίφθηκε άμεσα από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι χθες σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποίησαν αποφάσισαν την συνέχιση των κινητοποιήσεων τους μέχρι την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους.

Οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στη Μυτιλήνη αποφάσισαν να συνεχίσουν το μπλόκο τόσο στο επιβατικό όσο και στο εμπορικό λιμάνι της πόλης.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από τους ίδιους τους διαδηλωτές και έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε από συνεταιρισμούς και είχε μεταβεί στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με την ηγεσία του Υπουργείου, όπως επίσης και από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας, ενώ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης και ο πρόεδρος των φορτηγών ελαφρών μεταφορών (φορτοταξί), απεύθυναν έκκληση να επιτρέψουν την έξοδο των φορτηγών καθώς δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά χωρίς τρόφιμα και άλλα προϊόντα ωστόσο τα αιτήματά τους απορρίφθηκαν.

Στο χώρο του λιμανιού βρέθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου του νησιού ζητώντας να επιτρέψουν να περάσει φορτηγό που μεταφέρει νοσοκομειακό υλικό για χειρουργεία, (βίδες και λάμες για ορθοπεδικά χειρουργεία) και τελικά συμφωνήθηκε να μεταβεί ασθενοφόρο και να τα παραλάβει, όχι να βγει το αυτοκίνητο.

