Σήμερα, Κυριακή του Θωμά 19/4, σύμφωνα με το εορτολόγιο Απριλίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη και του Αγίου Θεόδωρου και του συν αυτώ Φιλίππα, Διόσκορος, Σωκράτης και Διονύσιος.

Έτσι, την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ, Θωμάς, Τομ, Θωμαή *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Κυριακή του Θωμά

Η Κυριακή του Θωμά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την επιβεβαίωση του θαύματος της Αναστάσεως του Χριστού. Κατά την πρώτη εμφάνιση του Αναστημένου Κυρίου στους Μαθητές Του, οι οποίοι ήταν συνηγμένοι στο υπερώον, ο Απόστολος Θωμάς δεν ήταν παρών. Όταν οι υπόλοιποι Μαθητές τού μετέφεραν τα όσα είχαν συμβεί, εκείνος εξέφρασε την επιθυμία να αντικρίσει ο ίδιος τον Χριστό και να ψηλαφίσει τις πληγές που είχαν αφήσει τα καρφιά του Σταυρού στα χέρια και στην πλευρά Του.

Οκτώ ημέρες αργότερα, ο Χριστός επισκέφθηκε εκ νέου τους Μαθητές Του και προσκάλεσε τον Θωμά να αγγίξει τα σημάδια των πληγών πάνω στο Σώμα Του. Εκείνη τη στιγμή, ο Απόστολος Τον αναγνώρισε και Τον ομολόγησε ως Κύριο και Θεό του. Η αναγνώριση αυτή προήλθε μέσα από τις πληγές του Σταυρού, οι οποίες αποτυπώνουν τόσο την άπειρη αγάπη όσο και τη δύναμη του Χριστού. Οι άγιοι Πατέρες χαρακτηρίζουν την ομολογία του Θωμά ως σωτήρια, επειδή ακριβώς οδηγεί στη σωτηρία όλους όσοι την απευθύνουν στον Χριστό εκζητώντας ταπεινά το έλεός Του.

Η αρχική απουσία του Αποστόλου Θωμά κατά την πρώτη εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού, σύμφωνα με την πατερική ερμηνεία, δεν υπήρξε τυχαία. Αποτέλεσε οικονομία του Θεού, προκειμένου να γίνει απολύτως πιστευτό το θαύμα της Αναστάσεως και να διαλυθεί κάθε είδους αμφιβολία. Μετά την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Θωμάς ανέλαβε εκτεταμένο ιεραποστολικό έργο, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, στους Πέρσες, στους Μήδους και στους Ινδούς, ενώ το τέλος του υπήρξε μαρτυρικό.

Επίσης:

Ανατολή Ηλίου: 06:44

Δύση Ηλίου: 20:04

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 20 λεπτά

Σελήνη 2,2 ημερών