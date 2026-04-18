Η φωτιά λόγω και των δυνατών ανέμων επεκτάθηκε σύντομα σε πευκοδάσος και σε αναγεννημένο από παλιότερες πυρκαγιές πευκοδάσος που επεκτείνεται στην πλαγιά.

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πλέον η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) στην περιοχή Άμπελος Αχαΐας κοντά στην Πορόβιτσα, πάνω από την Ακράτα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται πλέον στην Β/Δ πλευρά του πύρινου μετώπου που παραμένει ανοιχτή και προβληματίζει ενώ στο υπόλοιπο μέτωπο η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.

Νωρίτερα εκδόθηκε από την Πολιτική Προστασία «112» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Άνω Πορόβιτσα, προς την Ακράτα, καθώς η φωτιά βρέθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την κοινότητα, που ευτυχώς δεν αντιμετώπισε πρόβλημα.

Κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης , 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 18 οχήματα, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Δυτικής Ελλάδος και μέχρι το τελευταίο φως επιχειρούσε ένα αεροσκάφος.

Σημειώνεται ότι για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας άνδρας ηλικίας 51 ετών. Ακολουθήθηκε δικονομική διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, ενώ στον 51χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.