Συνολικά, το σκηνικό του καιρού παραμένει ήπιο, με εναλλαγές που παραπέμπουν σε μια τυπική ανοιξιάτικη περίοδο.

Ο καιρός από τις 20 έως τις 28 Απριλίου 2026 παρουσιάζει μια καθαρά ανοιξιάτικη εικόνα, χωρίς έντονα ή ακραία φαινόμενα, αλλά με εμφανείς διαφορές ανάμεσα στις περιοχές της χώρας, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Η αφρικανική σκόνη έχει πλέον απομακρυνθεί και δεν αναμένεται να επηρεάσει τον καιρό το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, δε διαμορφώνεται ένα γενικευμένα βροχερό σκηνικό. Τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη βόρεια και δυτική Ελλάδα, όπου τοπικά μπορεί να σημειωθούν πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις. Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας οι βροχές θα είναι πιο περιορισμένες.

Όσον αφορά την Κρήτη, αν και συνολικά η εβδομάδα δεν ξεφεύγει από τα συνηθισμένα για την εποχή δεδομένα, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές με πιο έντονο, αλλά σύντομο χαρακτήρα.

