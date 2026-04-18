Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για σκηνές πανικού, με το κατάστημα να γεμίζει αίματα, ενώ περαστικοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι την εξέλιξη του περιστατικού.

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 20:05 στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της Παλλήνης, με θύμα έναν κοσμηματοπώλη της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο δράστης μετέβη στο κατάστημα για να παραλάβει κάποια αντικείμενα που είχε αφήσει η σύντροφός του για διόρθωση. Οι δύο πλευρές φέρονται να διαφώνησαν ως προς το κόστος των εργασιών, με τη διαφορά να ανέρχεται μόλις σε τρία ευρώ.

Ο διαπληκτισμός κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να επιτεθεί τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στον γιο του.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο δράστης φαίνεται να τραβά τον κοσμηματοπώλη έξω από το κατάστημα, στο πεζοδρόμιο και να του καταφέρει κλωτσιά στο κεφάλι, ενώ εκείνος βρίσκεται πεσμένος στο πεζοδρόμιο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhwezbkgcjs9?integrationId=40599y14juihe6ly}