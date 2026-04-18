Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 20:05 στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της Παλλήνης, με θύμα έναν κοσμηματοπώλη της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο δράστης μετέβη στο κατάστημα για να παραλάβει κάποια αντικείμενα που είχε αφήσει η σύντροφός του για διόρθωση. Οι δύο πλευρές φέρονται να διαφώνησαν ως προς το κόστος των εργασιών, με τη διαφορά να ανέρχεται μόλις σε τρία ευρώ.
Ο διαπληκτισμός κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να επιτεθεί τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στον γιο του.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο δράστης φαίνεται να τραβά τον κοσμηματοπώλη έξω από το κατάστημα, στο πεζοδρόμιο και να του καταφέρει κλωτσιά στο κεφάλι, ενώ εκείνος βρίσκεται πεσμένος στο πεζοδρόμιο.
