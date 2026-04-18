Ένα απίστευτο και σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στον Βόλο, προκαλώντας οργή και αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία. Μια αδέσποτη γάτα, η οποία είχε μόλις γεννήσει, εντοπίστηκε να τρέχει πανικόβλητη στους δρόμους έχοντας δεμένα στην ουρά της τα νεογέννητα γατάκια της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το άτυχο ζώο βρισκόταν σε κατάσταση τρόμου και δεν μπορούσε εύκολα να πλησιαστεί. Τα μικρά γατάκια σέρνονταν στην άσφαλτο, τραυματισμένα και εκτεθειμένα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φιλόζωη που αντιλήφθηκε το περιστατικό προσπάθησε άμεσα να βοηθήσει και να σώσει τη μητέρα με τα μικρά της. Όπως ανέφερε, αρχικά επικοινώνησε με τον Δήμο, χωρίς όμως να υπάρξει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα.

«Ήρθαν αμέσως και με τη βοήθειά τους καταφέραμε να την πιάσουμε και να την απελευθερώσουμε μαζί με τα μωρά της, που ήταν σε άθλια κατάσταση. Ελπίζουμε να ζήσουν για να τα φροντίσουμε», δήλωσε η γυναίκα που έσπευσε να βοηθήσει.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για μια πράξη βαρβαρότητας απέναντι σε ανυπεράσπιστα ζώα. Φιλόζωοι της περιοχής τονίζουν πως τέτοιες πράξεις δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητες και ζητούν αυστηρό έλεγχο και εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

