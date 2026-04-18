Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Καλός ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με ορισμένες εξαιρέσεις όπως τα Δωδεκάνησα που αναμένονται καταιγίδες.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ ο καιρός σήμερα:

Στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα ορεινά της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά.

Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς, στα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 και τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 21 με 23 και τοπτικά στα δυτικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού σήμερα 18 Απριλίου, κατά τόπους

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες στα θαλάσσια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στην Εύβοια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρώτες ώρες της ημέρας και γρήγορα αίθριος. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια βόρειοι βορειοδυικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-04-2026

Στη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και στην περιοχή του Καστελλόριζου. Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα τμήματα, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά μέχρι αργά το απόγευμα στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-04-2026

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Σταδιακά θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-04-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα βορειοανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-04-2026

Αρχικά στα βόρεια, βαθμιαία σε όλα τα ηπειρωτικά, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από νωρίς το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.