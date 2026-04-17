Κάτοικοι της περιοχής απευθύνουν έκκληση για άμεση αυτοψία και λήψη μέτρων αποκατάστασης

Σοβαρό ζήτημα ασφάλειας έχει προκύψει στη Διώνη Πικερμίου, όπου έχει καταγραφεί επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους σε σημείο του οδικού δικτύου, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με το irafina.gr μετά την πρόσφατη κακοκαιρία παρατηρείται υποχώρηση του εδάφους ακριβώς δίπλα στο οδόστρωμα στη συμβολή των οδών Αγίου Γερασίμου και Βεργίνας. Η εικόνα που παρουσιάζει το σημείο δημιουργεί φόβους για περαιτέρω διάβρωση ή πιθανή επιδείνωση της κατάστασης, ειδικά σε περίπτωση νέων βροχοπτώσεων. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία και ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης πριν υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση του σημείου ή πιθανό ατύχημα.

Χαρακτηριστική η καταγγελία κατοίκου που σημειώνει ότι «η καθίζηση είναι τέτοιας έκτασης που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο περαιτέρω υποχώρησης του εδάφους ή ακόμη και κατάρρευσης τμήματος του δρόμου, εάν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.»

Να σημειωθεί ότι από το συγκεκριμένο σημείο διέρχονται καθημερινά όχι μόνο κάτοικοι της περιοχής, αλλά και σχολικά λεωφορεία, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για την ασφάλεια των παιδιών.