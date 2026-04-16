Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Σπατών, στο ύψος της οδού Βάκχου.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 16/04, στο Πικέρμι, όπου ένας άνδρας 51 ετών έχασε τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στη λεωφόρο Σπατών, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Βάκχου και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος 51χρονος.

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Λάμπρου, διασώστη ΕΚΑΒ και Αντιδήμαρχο Αρτέμιδας, το τροχαίο συνέβη σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από το Κέντρο Υγείας Σπατών. Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, με γιατρούς και διασώστες να σπεύδουν άμεσα στο σημείο, χωρίς όμως να τον επαναφέρουν.

Την διερεύνηση για τα αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει η Τροχαία.