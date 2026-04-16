Για τη διακομιδή επιχείρησε ελικόπτερο Super Puma.

Αεροδιακομιδή με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 25/04, από κρουαζιερόπλοιο στη Λήμνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το κρουαζιερόπλοιο «Silver Muse» έπλεε 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λήμνου, έξω από το λιμάνι της Μύρινας, όταν έστειλε σήμα για ανάγκη άμεσης αεροδιακομιδής.

Πρόκειται για έναν 72χρονο, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή , με τη σοβαρότητα της κατάστασης να κρίνεται τέτοια ώστε να χρειαστεί η διακομιδή του με εναέριο μέσο.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε στην 130 Σμηναρχία Μάχης, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

