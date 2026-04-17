Ο 20χρονος φέρεται να έσπρωξε την 17χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Κρίσιμη αλλά σταθερή είναι η κατάσταση της 17χρονης από την Κοζάνη, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης ύστερα από σοβαρό τραυματισμό το κεφάλι το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Η ανήλικη διασκέδαζε με φίλους, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμές συνθήκες τραυματίστηκε. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται. Οι Αρχές ερευνούν δύο σενάρια, είτε πτώση, είτε σπρώξιμο από τρίτο άτομο.

Ένας 20χρονος στο στόχαστρο της οικογένειας

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στον τραυματισμό της 17χρονης εμπλέκεται ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να την έσπρωξε. Σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου η οικογένεια της ανήλικης κατέθεσε μήνυση, με την αστυνομία να έχει ήδη στη διάθεσή της βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και σχηματίζεται δικογραφία, ενώ αναμένεται και η κατάθεση της νεαρής όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, η 17χρονη παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Η 17χρονη έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, αιμάτωμα και ρήξη τυμπάνου, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασής της. Η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, οδηγείται στις δικαστικές αρχές τις επόμενες ημέρες.