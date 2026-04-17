Αναλυτικά το πρόγραμμα της μεγάλης εκδήλωσης στην τιμή του αγωνιστή Αλέξανδρου Παναγούλη.

Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται την Πρωτομαγιά του 2026 από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη, του εμβληματικού αγωνιστή κατά της 7χρονης στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974.

Το Σάββατο 2 Μαϊου 2026, από τις 6 μ.μ., με πρωτοβουλία του «Φόρουμ Διαλόγου και Πολιτισμού» και πολιτών της Δίβρης (Λαμπεία) Ηλείας, οργανώνεται μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση για να τιμηθεί ο ήρωας της Δημοκρατίας στον τόπο καταγωγής του.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

- Παρουσίαση της πορείας και δράσης του Αλέξανδρου Παναγούλη, από τον επ. καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Νίκο Αναστασόπουλο

Μαρτυρίες, γεγονότα και κρίσεις για τον άνθρωπο και αγωνιστή Αλέξανδρο Παναγούλη με ομιλητές:

- Στάθης Παναγούλης, αδελφός και συναγωνιστής του Α.Π., πρώην βουλευτής και υπουργός

- Στάθης Γιώτας, συναγωνιστής και συγκατηγορούμενος του Α.Π., πρώην βουλευτής και υπουργός

- Κώστας Μαρδάς, δημοσιογράφος, βιογράφος του Α.Π. με το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης – Πρόβες Θανάτου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συζήτηση με θέμα: Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι για τη δημοκρατία, μισό αιώνα μετά τη μεταπολίτευση με συμμετοχή:

- Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης (online)

- Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής και ευρωβουλευτής

- Γιώργος Σταθάκης, καθηγητής και πρώην υπουργός

- Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρώην υφυπουργός

Παρουσίαση του νεοεκδοθέντος συλλογικού τόμου «Αλέξανδρος Παναγούλης - Απείθεια στο θάνατο» σε επιμέλεια Νίκου Σηφουνάκη και Θανάση Πετρίδη.

Αποκάλυψη στην κεντρική πλατεία τιμητικής και αναμνηστικής στήλης - Χαιρετισμοί από βουλευτές, εκπροσώπους κομμάτων, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Μουσική Συναυλία του Βασίλη Λέκκα, μεταξύ άλλων και με τραγούδια σε στίχους Αλέξανδρου Παναγούλη, ή εμπνευσμένα απ΄αυτόν. Απαγγελία ποιημάτων του.

Έκθεση φωτογραφιών και ντοκουμέντων από τη ζωή και τους αγώνες του Αλέξανδρου Παναγούλη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Με αφορμή τη διοργάνωση της επετειακής – τιμητικής εκδήλωσης για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη, η Α.Μ.Κ.Ε. «Φόρουμ Διαλόγου και Πολιτισμού», δημιούργησε την ιστοσελίδα alekospanagoulis.gr όπου συγκεντρώνεται το πολύ μεγάλης έκτασης υλικό που έχει κατά καιρούς δημοσιευθεί για τον εμβληματικότερο αγωνιστή της αντίστασης εναντίον της δικτατορίας. Η ιστοσελίδα θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με επιπλέον κείμενα, βίντεο και φωτογραφίες, έτσι ώστε σταδιακά να αναρτηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πολύ αξιόλογου υλικού που βρίσκεται διάσπαρτο στο διαδίκτυο.