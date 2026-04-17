Η κλήρωση θα προβληθεί live από το κανάλι του Λαϊκού Λαχείου στο Youtube στις 19:00.

Πασχαλινό δώρο 150.000 ευρώ χαρίζει η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου απόψε στον μεγάλο νικητή.

Η κλήρωση θα προβληθεί live από το κανάλι του Λαϊκού Λαχείου στο Youtube στις 19:00.

Οι παίκτες μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους μέσω του δικτύου καταστημάτων Allwyn και των λαχειοπωλών όλης της Ελλάδας, στη μισή τιμή από την κανονική έκδοση, με την πεντάδα να κοστίζει 5 ευρώ.

Το μεγάλο έπαθλο και τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το έπαθλο των 150.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα, η δεύτερη ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2026 μοιράζει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα. Από 5.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές. Από εκεί και πέρα, 200 ευρώ κερδίζουν οι δέκα πρώτοι λαχνοί από τους 119 λαχνούς κάθε σειράς που θα προκύψουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης, ενώ από 100 ευρώ οι υπόλοιποι 109.

Επίσης, 10 ευρώ κερδίζουν όσες πεντάδες έχουν τον ίδιο τελευταίο αριθμό με το νικητήριο λήγοντα.

Δυνατότητα εκτυπωμένης μορφής

Διαθέσιμη για την ειδική κλήρωση είναι και η εκτυπωμένη μορφή του Λαϊκού Λαχείου, με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. Οι πελάτες των καταστημάτωνAllwynμπορούν να διαλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά,συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα.

Το Λαϊκό Λαχείο στοAllwynStore App

Μέσα από την εφαρμογήAllwynStore App, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να σκανάρουν τους λαχνούς στο κινητό τους, για να δουν αν έχουν κερδίσει. Κάθε λαχνός που σκανάρεται συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης «AllwynRewards», δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να συμμετέχουν σε κληρώσεις και να διεκδικούν προνόμια και δώρα.

