Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους, παρά τη συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Άκαρπη αποδείχθηκε η σημερινή συνάντηση των κτηνοτρόφων και παραγωγών από τη Λέσβο με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, ο οποίος έχει πλήξει σημαντικά την οικονομία του νησιού.

Όπως μεταδίδει το stonisi.gr, οι κτηνοτρόφοι αποχώρησαν λίγο μετά τις 14:00 σε κλίμα έντασης, με τους κτηνοτρόφους να διαμαρτύρονται για την έλλειψη άμεσων και σαφών δεσμεύσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της αγοράς και την πλήρη κάλυψη των ζημιών που υφίστανται καθημερινά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvdscul0dsp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού

Για τέταρτη ημέρα οι κτηνοτρόφοι κρατούν αποκλεισμένο το λιμάνι της Μυτιλήνης, οι οποίοι αν και μέχρι στιγμής επιτρέπουν την αποβίβαση επιβατών και Ι.Χ οχημάτων, εμποδίζουν τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τρόφιμα και ευπαθή προϊόντα.

«Δεν θα αφήσουμε ούτε επιβάτες να φύγουν», αναφέρουν προαναγγέλλοντας σκλήρυνση της στάσης τους και διεύρυνση του αποκλεισμού στο λιμάνι, ο οποίος μέχρι τώρα αφορούσε κυρίως βαρέα οχήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvgbvdoznvl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε νέα σύσκεψη στο λιμάνι στις 21:00, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για το αν θα συνεχίσουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, με τον πρωτογενή τομέα της Λέσβου να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και την κοινωνία να παρακολουθεί με αγωνία την επόμενη κίνηση των παραγωγών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvamm8ph7i1?integrationId=40599y14juihe6ly}