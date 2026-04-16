Οι μαζικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται στη Λέσβο, με τους κτηνοτρόφους να αποκλείουν το λιμάνι.

Για 3η συνεχόμενη μέρα συνεχίζονται στη Λέσβο οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων και των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι εκφράζουν την αγανάκτηση τους για τα μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Από το πρωί χιλιάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους της Μυτιλήνης, με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα καταστήματα εστίασης να παραμένουν κλειστά ως ένδειξη συμπαράστασης. Η συγκέντρωση ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή φορέων, σωματείων, συλλόγων, αυτοδιοικητικών, επαγγελματιών και εργαζομένων από όλους τους κλάδους. Το «παρών» έδωσαν η Περιφερειακή Αρχή με επικεφαλής τον περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, η Δημοτική Αρχή Μυτιλήνης με τον δήμαρχο Παναγιώτη Χριστόφα, καθώς και εκπρόσωποι της Δυτικής Λέσβου.

Παράλληλα, συνεχίζεται και ο αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης. Οι κτηνοτρόφοι επιτρέπουν την αποβίβαση των επιβατών και των ΙΧ οχημάτων, ωστόσο εμποδίζουν τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τρόφιμα και λοιπά ευπαθή προϊόντα. Κύριο αίτημα αποτελεί η άρση του lockdown και να γίνεται κανονικά η εξαγωγή τυροκομικών προϊόντων από το νησί με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας. Μετά το τέλος του συλλαλητήριου, οι παραγωγοί μοίρασαν φρέσκο γάλα στους πολίτες.

Αύριο η κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα

Στις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των κτηνοτρόφων με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Πλήθος κτηνοτρόφων και παραγωγών από την Λέσβο αναμένεται να δώσουν το παρόν, με την ομοσπονδία λεσβιακών συλλόγων Αττικής να καλεί σε συγκέντρωση στις 10 το πρωί έξω από το υπουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του stonisi.gr, στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν τόσο τα άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων όσο και οι ευρύτερες παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της τοπικής παραγωγής.

Η σύσκεψη εκτιμάται ότι θα αποτελέσει καθοριστικό σημείο για τις εξελίξεις, καθώς από τα αποτελέσματά της θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η πορεία των επόμενων ημερών για τη Λέσβο και τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.

Αποκλεισμένο μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής το λιμάνι

Και το εμπορικό λιμάνι της Μυτιλήνης απέκλεισαν στις 6 το απόγευμα οι κτηνοτρόφοι, μη επιτρέποντας την αποβίβαση του εμπορικού οχηματαγωγού πλοίου (RoRo) «ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ», το οποίο μετέφερε τρόφιμα και ευπαθή εμπορεύματα.

Η έλλειψη πλέον βασικών ειδών από τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι πλέον εμφανής μετά από τρεις μέρες αποτροπής αποβίβασης φορτηγών από τα πλοία, ιδιαίτερα μάλιστα όταν το τριήμερο αυτό των κινητοποιήσεων ακολούθησε το εορταστικό τετραήμερο του Πάσχα

Στις 6 το απόγευμα αναχώρησε από το επιβατικό λιμάνι της Μυτιλήνης και το πλοίο της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιά «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», στο οποίο δεν επιτράπηκε ξανά να επιβιβασθούν φορτηγά παρά μόνο επιβάτες και ΙΧ αυτοκίνητα.

Όπως έγινε γνωστό, κατειλημμένα θα μείνουν και τα δυο λιμάνια της Μυτιλήνης, αποτρέποντας την αποβίβαση φορτηγών μέχρι τις 12 το μεσημέρι αύριο

