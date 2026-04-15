Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγανακτησμένων κτηνοτρόφων στη Λέσβο.

Την αποβίβαση σημαντικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο εμπόδισαν το απόγευμα της Τετάρτης (15/04) κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό του λιμανιού στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν κατέστη δυνατή την εκφόρτωση φορτίου που είχε φτάσει στο νησί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Το φορτίο προέρχεται από τη Γερμανία και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ψεκαστήρες απολύμανσης, ασπίδες προσώπου, προστατευτικές φόρμες και μάσκες FFP3.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η μη αποβίβαση του φορτίου καθυστερεί τη διάθεση των υλικών σε κρίσιμη φάση για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού του αφθώδους πυρετού.

Νέες κινητοποιήσεις την Πέμπτη

Κάλεσμα προς όλους τους πολίτες της Λέσβου, καθώς και προς τους επαγγελματικούς φορείς να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου απηύθυνε η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Καλλονή, παρουσία εκπροσώπων κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών και τυροκόμων. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα καταλήξει στη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής.

Ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνεται προς τους βουλευτές του Νομού Λέσβου, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τους δημάρχους του νησιού, τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, τη Διευθύντρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, καθώς και τους αρμόδιους των Διευθύνσεων Δασών και Περιβάλλοντος, προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη παρουσία και παρέμβαση για την επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων.