Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, μετέφερε τα αιτήματα των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από τον αφθώδη πυρετό.

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων και παραγωγών στη Λέσβο στέκεται ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουντζούρης, στον απόηχο των μεγάλων κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Μυτιλήνη την Τρίτη, 14/04.

Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους για τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων λόγω του αφθώδους πυρετού, γεγονός που έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο μεγάλου μέρος του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, ο κ. Μουτζούρης προχώρησε σε επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, ζητώντας την πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα. Στόχος είναι να μεταφερθεί με σαφήνεια και χωρίς καθυστερήσεις η δραματική εικόνα που επικρατεί στη Λέσβο τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Περιφερειάρχης βρίσκεται ήδη σε διαρκή επαφή με κυβερνητικά στελέχη, επιχειρώντας να ενισχύσει την πίεση προς την κεντρική διοίκηση για τη λήψη άμεσων μέτρων.

Τα τέσσερα βασικά αιτήματα των παραγωγών

Κατά τη διάρκεια των επαφών του, ο κ.Μουτζούρης ανέδειξε τέσσερα κομβικά αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την επιβίωση των παραγωγών.

Πλήρη αποζημίωση για το γάλα που δεν μπορεί να διατεθεί από τον Απρίλιο και για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, με βάση τα τιμολόγια των αντίστοιχων μηνών του 2025.

Πλήρη αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο που δεν διατέθηκε, καθώς και την άμεση ενίσχυση για την αναπλήρωσή του στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Αποδέσμευση των προϊόντων που έχουν παραχθεί πριν την εμφάνιση των κρουσμάτων, ώστε να μπορέσουν να διακινηθούν και να περιοριστεί η οικονομική ζημιά.

Αναστολή πληρωμών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του σε όλα τα επίπεδα, επιδιώκοντας την άμεση ανταπόκριση της κυβέρνησης και μάλιστα χωρίς να έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα για την επίλυση των αιτημάτων αυτών.