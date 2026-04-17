Τραγωδία στην Αργολίδα τη νύχτα.

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη μετά τις 10 τη νύχτα της Πέμπτης 16/4 στο Τολό Αργολίδας με θύμα 35χρονο.

Δύο μηχανάκια συγκρούστηκαν μετωπικά έξω από το Δημοτικό Σχολείο του παραλιακού χωριού.

Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο του Άργους. Ο 35χρονος υπέκυψε στα τραύματά του ενώ ο 16χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, στη συνέχεια διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής.

Για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το δυστύχημα:

Χθες (16.4.2026) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, δίκυκλο μοτοποδήλατο, που οδηγούσε ανήλικος ημεδαπός, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο των ανωτέρω.

Τραυματισθέντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους όπου λίγο αργότερα ο 35χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: argolika.gr