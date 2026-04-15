Οι Αρχές εξετάζουν αν η επίθεση στο Αίγιο είναι αντίποινα για προηγούμενη συμπλοκή στα Σελιανίτικα.

Στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη δραστών για την υπόθεση της άγριας επίθεσης που σημειώθηκε σε καφετέρια του Αιγίου το μεσημέρι της Τρίτης (14/04) προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ αναζητούνται ακόμα πέντε άτομα, τα οποία κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστείας από κοινού. Οι κατηγορούμενοι είχαν επιτεθεί σε ένα άτομο σε καφετέρια της οδού Κορίνθου στο Αίγιο και στη συνέχεια τον επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο, όπου τον μετέφεραν στην περιοχή της Φτέρης. Εκεί εξακολουθούσαν να τον ξυλοκοπούν, ενώ του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Έπειτα, τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα), για για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και βεγγαλικών, παράνομη κατοχή φορητού πομποδέκτη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ύστερα από ελέγχους σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ με γεμιστήρα,

1 κυνηγετικό όπλο και 86 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

1 σιδερογροθιά,

1 μεταλλικό ρόπαλο,

1 πτυσσόμενο μεταλλικό μαχαίρι,

1 μαχαίρι τύπου ματσέτα,

1 κροτίδα, ένας φορητός ασύρματος,

1 συσκευή γεωεντοπισμού (GPS tracker),

2 κάμερες ασφαλείας και 7 κινητά τηλέφωνα

Αυτό που εξετάζει η αστυνομία είναι αν η επίθεση σχετίζεται με συμπλοκή σε κατάστημα εστίασης στα Σελιανίτικα το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα (13/04), όταν 30 περίπου άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του επιτέθηκαν σε δύο άτομα με σιδερολοστούς και ρόπαλα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των πέντε ταυτοποιημένων συνεργών τους.