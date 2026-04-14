Μεγάλη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ στην ευρύτερη περιοχή του Αιγίου ύστερα από πρόσφατα περιστατικά βίας.

Σοβαρά περιστατικά βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στο Αίγιο και την ευρύτερη περιοχή, με την αστυνομία να εκτιμάει πως τα περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους.

Η αρχή έγινε το βράδυ της Δευτέρας, 13/04, στα Σελιανίτικα, όπου δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, δέχθηκαν άγρια επίθεση μέσα σε μπαρ. Σύμφωνα με το tempo24.gr, ομάδα περίπου 30 Ρομά με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε στον χώρο, κρατώντας ρόπαλα και σιδηρολοστούς και στη συνέχεια επιτέθηκε στους νεαρούς.

Οι δράστες φέρονται να τους χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, αλλά και με τα αντικείμενα που είχαν μαζί τους, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε πιστόλι και χτύπησε έναν από τους τραυματίες στο πρόσωπο. Όταν θαμώνες προσπάθησαν να παρέμβουν, δέχθηκαν απειλές με το όπλο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Τρίτης, 14/04, σημειώθηκε νέο περιστατικό βίας στο κέντρο του Αιγίου, στην οδό Κορίνθου. Εκεί, ομάδα ατόμων επιτέθηκε και ξυλοκόπησε δύο άτομα που βρισκόντουσαν σε καφετέρια, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της πόλης.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι τα δύο περιστατικά ενδέχεται να σχετίζονται και έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έφοδοι σε κατοικίες και άλλους χώρους, ενώ έχει γίνει τουλάχιστον μία σύλληψη και έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα άτομα.

Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες εντοπίστηκαν και όπλα, γεγονός που εγείρει τις ανησυχίες των Αρχών.