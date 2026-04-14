Τα πενθήμερα χαμόγελα για το Πάσχα 2027 οδηγούν και στην απογοήτευση για την «χαμένη» σχολική αργία - Τι δείχνουν τα ημερολογιακά τερτίπια της νεάς χρονιάς.

Μπορεί το Πάσχα να γιορτάστηκε με όλες τις τιμές την περασμένη Κυριακή όμως οι εργαζόμενοι αλλά και οι μαθητές ήδη κάνουν σχέδια για το πότε θα το γιορτάσουμε σε έναν χρόνο ήτοι το 2027. Φέτος το Πάσχα «έπεσε» νωρίς με αποτέλεσμα πολλοί να παραπονιούνται ότι ήθελαν πιο ανοιξιάτικες συνθήκες. Φαίνεται λοιπόν ότι η επιθυμία τους θα γίνει πράξη του χρόνου καθώς ανατρέχοντας στα ημερολόγια της νέας χρονιάς διαπιστώνουμε ότι η δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης μετά τα Χριστούγεννα «πέφτει» το 2027 για τα καλά μέσα στην άνοιξη αφού θα γιορταστεί στις 2 Μαΐου.

Μάλιστα το ερχόμενο Πάσχα ημερολογιακά θα δώσει και ένα γεμάτο πενθήμερο για τους εργαζομένους. Η Μεγάλη Εβδομάδα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 26 Απριλίου, οδηγώντας σταδιακά στην Ανάσταση το βράδυ του Μεγάλου Σαββατου που «πέφτει» Πρωτομαγιά του 2027.

Το γεγονός ότι η Πρωτομαγιά συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο θα οδηγήσει εύλογα στη μεταφορά της αργίας. Έτσι, η Εργατική Πρωτομαγιά αναμένεται να μεταφερθεί την Τρίτη του Πάσχα ήτοι , στις 4 Μαΐου 2027. Αυτό πρακτικά δημιουργεί ένα «πενθήμερο δώρο» για τους εργαζόμενους, καθώς από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Τρίτη του Πάσχα διαμορφώνεται μια συνεχόμενη περίοδος αργιών και ημερών ανάπαυσης, ιδανική για ταξίδια και οικογενειακές εξορμήσεις. Παράλληλα, η εορτή του Αγίου Γεωργίου θα μεταφερθεί και θα τιμηθεί τη Δευτέρα του Πάσχα, 3 Μαΐου, καθώς το Πάσχα θα «πέσει» αργά και μετά τις 23 Απριλίου που παραδοσιακά εορτάζεται ο Άγιος ανάλογα με το πότε «πέφτει» το Πάσχα.

Ανατροπή και με το Πάσχα των Καθολικών 2027 - Η μεγάλη χρονική απόκλιση με τους ορθόδοξους

Ενώ το 2026 οι δύο ημερομηνίες είχαν μόλις μια εβδομάδα διαφορά το 2027 η «ψαλίδα» ανοίγει αισθητά, καθώς οι Καθολικοί θα γιορτάσουν το Πάσχα στις 28 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι το Πάσχα αποτελεί κινητή εορτή και η ημερομηνία του καθορίζεται βάσει της εαρινής ισημερίας και της πρώτης πανσελήνου που ακολουθεί, σύμφωνα με τους κανόνες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας. Παρά τον κοινό κανόνα, Ορθόδοξοι και Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα σε διαφορετικές ημερομηνίες, καθώς χρησιμοποιούν διαφορετικά ημερολογιακά συστήματα.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υπολογίζει την ημερομηνία του Πάσχα με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο, ενώ η Ορθόδοξη με το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο σήμερα παρουσιάζει διαφορά 13 ημερών από το Γρηγοριανό. Οι δύο εκκλησιαστικές παραδόσεις χρησιμοποιούν διαφορετικούς εκκλησιαστικούς υπολογισμούς για τους σεληνιακούς κύκλους και την εαρινή ισημερία, οι οποίοι δεν ταυτίζονται πάντα με τους αστρονομικούς υπολογισμούς. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά στην ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα μπορεί να φτάσει και τις πέντε εβδομάδες, ενώ σε ορισμένες χρονιές, όταν οι υπολογισμοί συμπίπτουν, οι δύο Εκκλησίες γιορτάζουν το Πάσχα την ίδια ημέρα. Γενικά πάντα το Καθολικό Πάσχα εορτάζεται νωρίτερα.

Η «χαμένη» σχολική αργία λόγω του Πάσχα 2027

Το Πάσχα 2027 φέρνει τα πάνω κάτω και στα σχολεία επειδή ο εορτασμός του «πέφτει» αργά συμπαρασύρει και τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος που του χρόνου θα γιορταστεί στις 21 Ιουνίου όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά με αποτέλεσμα οι μαθητές να χάσουν το καθιερωμένο τριήμερο.