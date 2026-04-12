Χωρίς κίνηση και καυσαέριο, αλλά με σούβλες και μουσική η Κυριακή του Πάσχα στην πρωτεύουσα.

Άδεια από κόσμο είναι η Αθήνα ανήμερα του Πάσχα, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι της πρωτεύουσας επέλεξαν να εγκαταλείψουν την πόλη για να γιορτάσουν στην ύπαιθρο.

Οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας δεν θυμίζουν σε τίποτα τη συνηθισμένη εικόνα της κίνησης.

Οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, με αποτέλεσμα όσοι παρέμειναν στην πόλη να κινούνται με ιδιαίτερη άνεση και να απολαμβάνουν τις βόλτες τους στην πρωτεύουσα, την ώρα που οι σούβλες έχουν πάρει «φωτιά» ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.

Όμορφες εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες στο Μοναστηράκι: Από το πρωί της Κυριακής στήθηκαν τουλάχιστον δέκα σούβλες στην πλατεία, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στους παρακείμενους δρόμους.

