Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Το ταξίδι του σε κάθε σημείο της χώρας ξεκίνησε το Άγιο Φως, το οποίο στις 7.30μμ έφθασε με κυβερνητικό αεροσκάφος στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με πτήση από τα Ιεροσόλυμα και η υποδοχή του έγινε με τιμές αρχηγού κράτους, όπως κάθε χρόνο.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, o οποίος δήλωσε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχαμε δεσμευτεί ότι θα το φέρουμε παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες. Και το φέραμε».

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στον χαιρετισμό του, τόνισε πως το Φως νικάει πάντα τα σκοτάδια.

Νωρίτερα, στον Πανάγιο Τάφο, στα Ιεροσόλυμα, είχε γίνει με λαμπρότητα και σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, η τελετή του Αγίου Φωτός.

Ο πρώτος σταθμός του Αγίου Φωτός είναι το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα και από εκεί μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, μέσω ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς.