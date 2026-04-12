Το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί την τελευταία ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά και της Μεγάλης Σαρακοστής, σηματοδοτώντας την κορύφωση της προετοιμασίας πριν το Πάσχα.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν αλλάξει η ημέρα, τελείται η Ανάσταση του Χριστού σύμφωνα με το ορθόδοξο τυπικό. Πρόκειται για το μοναδικό Σάββατο μέσα στο χρόνο κατά το οποίο τηρείται νηστεία ακόμη και στο λάδι.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι πήγαν στον Πόντιο Πιλάτο και του ζήτησαν να φρουρηθεί ο τάφος του Ιησού για τρεις ημέρες. Φοβόντουσαν ότι οι μαθητές Του ίσως πάρουν το σώμα και διαδώσουν ότι αναστήθηκε, όπως είχε προαναγγείλει όσο ζούσε. Έτσι, με την άδεια του Πιλάτου, σφράγισαν τον τάφο και τοποθέτησαν φρουρά για ασφάλεια.

Το πρωί της ημέρας, η Εκκλησία τιμά τη θεία ταφή και την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, όπου, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη, κήρυξε σε όλους τους νεκρούς. Αν και η ταφή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, έχει καθιερωθεί ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη σε αυτό το βαθιά συμβολικό γεγονός.

Ένα ερώτημα που συχνά προκύπτει αφορά την ακριβή ώρα της Ανάστασης. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές συμφωνούν ότι το γεγονός συνέβη την Κυριακή, ωστόσο δίνουν διαφορετικές περιγραφές ως προς τη χρονική στιγμή — από τα χαράματα έως πριν την ανατολή του ήλιου. Αυτό δείχνει ότι η έμφαση δεν δίνεται στην ακριβή ώρα, αλλά στο γεγονός ότι η Ανάσταση έγινε την τρίτη ημέρα, όπως είχε προαναγγείλει ο Χριστός.

Από τη στιγμή που ο Ιησούς πέθανε το μεσημέρι της Παρασκευής, η τρίτη ημέρα ξεκινά με την έναρξη της Κυριακής. Για τον λόγο αυτό, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει καθιερώσει να γιορτάζεται η Ανάσταση τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, δηλαδή ακριβώς τη στιγμή που αρχίζει η Κυριακή. Με αυτόν τον τρόπο, συμβολικά περιλαμβάνεται κάθε πιθανή ώρα μέσα στην οποία θα μπορούσε να έχει συμβεί το γεγονός της Ανάστασης.