Στα Ιεροσόλυμα, οι Άγιοι Τόποι άνοιξαν ξανά για τους πιστούς μετά από ένα διάστημα που είχαν κλείσει λόγω των συγκρούσεων στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει δύσκολη και υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι, γι’ αυτό και λιγότερος κόσμος μπόρεσε να συμμετέχει στις τελετές.

Στον Ναό της Αναστάσεως έγινε κανονικά η τελετή του Αγίου Φωτός. Ο Πατριάρχης μπήκε στο ιερό κουβούκλιο του Τάφου του Χριστού και βγήκε κρατώντας τις λαμπάδες, μοιράζοντας το φως στους πιστούς μέσα σε κλίμα κατάνυξης.

Στη συνέχεια, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί με ειδική αποστολή στην Ελλάδα και θα φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου. Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως.

Η πτήση, αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος, αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας περίπου στις 18:30 και από εκεί το Άγιο Φως θα μοιραστεί σε όλη την Ελλάδα.

