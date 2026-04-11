Πρόκειται για μια λειτουργική στιγμή που τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη θλίψη στη χαρά, προαναγγέλλοντας το γεγονός της Ανάστασης.

Οι ορθόδοξοι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο αναμένουν σήμερα το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, ενώ ιδιαίτερη θέση στην πασχαλινή παράδοση κατέχει η λεγόμενη «Πρώτη Ανάσταση».

Στην Κέρκυρα, το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου συνοδεύεται από έντονους ήχους και κατανυκτική ατμόσφαιρα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης, ενώ ακολουθεί το γνωστό έθιμο του σπασίματος των μπότηδων στην πόλη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhq1ug0hr4kp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη Ζάκυνθο, η Πρώτη Ανάσταση («Γκλόρια») αναπαριστά συμβολικά τον σεισμό που αναφέρεται στα Ευαγγέλια, με τους πιστούς να δημιουργούν θορύβους χρησιμοποιώντας μεταλλικά αντικείμενα και αυτοσχέδια μέσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhq211vxnvc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, στη Χίο, το πρωινό της Πρώτης Ανάστασης στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας χαρακτηρίζεται από έντονη κατάνυξη, με τον ιερέα να πετά βάγια, διατηρώντας ένα ξεχωριστό τοπικό έθιμο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhq2qvlogfg9?integrationId=40599y14juihe6ly}