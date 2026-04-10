Ο νεαρός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων στο λιμάνι του Πειραιά.

Χειροπέδες σε έναν 25χρονο πέρασαν στελέχη της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά το απόγευμα της Μ.Πέμπτης (09/04).

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και την καταστολή έκνομων ενεργειών. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 25χρονος εντοπίστηκε εντός φέρι μποτ και κατά τον έλεγχο της αποσκευής του βρέθηκε ποσότητα χασίς και είδη πυροτεχνίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην κατοχή του βρέθηκαν 11,1 γραμμάρια χασίς, έξι ναυτικές ρουκέτες αλεξίπτωτου, πέντε καπνογόνα, δύο πυροτεχνήματα και ένα καπνογόνι τύπου «βαρελάκι».

Η επιχείρηση έγινε από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και το Γραφείο Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.