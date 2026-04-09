Η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα θα συνεχιστεί την Μεγάλη Παρασκευή, αλλά και το Μεγάλο Σάββατο.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, η οποία έχει ξεκινήσει σε μεγάλο βαθμό από το πρωί της Μ.Πέμπτης (09/04).

Ήδη από τις πρωί, μεγάλες ουρές σχηματίσθηκαν στα διόδια της Αττικής και της Εθνικής Οδού, με τους εκδρομείς να εγκαταλείπουν άρον-άρον την πρωτεύουσα. Το αδιαχώρητο έγινε και στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στα ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με την Τροχαία, από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 47.930 αυτοκίνητα από την εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου και 36.873 από την Αθηνών- Λαμίας, δηλαδή συνολικά 84.803 οχήματα.

Το μεγάλο κύμα των εκδρομέων αναμένεται την Μεγάλη Παρασκευή, ενώ η έξοδος θα συνεχιστεί μέχρι και το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

