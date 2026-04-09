Από 8,99 ευρώ το κίλο στη Βαρβάκειο και από 11,49 ευρώ το κιλό σε σούπερ μάρκετ σήμερα η τιμή του αρνιού.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι στην πασχαλινή αγορά από την αρμόδια Αρχή, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών ενόψει των εορτών.

Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το αμέσως επόμενο διήμερο. Η επιχειρησιακή κινητοποίηση επικεντρώνεται σε κρίσιμα σημεία της αγοράς, όπου καταγράφεται αυξημένη καταναλωτική κίνηση λόγω Πάσχα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, οι τιμές στο αρνί κινούνται σε επίπεδα αντίστοιχα με την περυσινή χρονιά, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις.

Ειδικότερα:

Στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές διαμορφώνονται από 11,49 έως 11,90 ευρώ το κιλό, καλύπτοντας πάνω από το 98% της αγοράς με βάση σταθμισμένα στοιχεία.

Στις μεγάλες αγορές, όπως η Βαρβάκειος, οι τιμές ξεκινούν από 8,99 ευρώ το κιλό.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις αρχές να διαμηνύουν ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα αισχροκέρδειας ή παραπλάνησης των καταναλωτών κατά την εορταστική περίοδο.