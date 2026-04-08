Φωτιά τώρα μαίνεται στον Πάρνωνα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά καίει σε δασική έκταση στις Καρυές Λακωνίας στον Πάρνωνα.
Οι άνεμοι πνέουν δυτική διεύθυνση αναφέρουν μαρτυρίες.
Στο σημείο υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ συνδράμουν και 3 πεζοπόρα τμήματα.
Η φωτιά ξέσπασε στις 18:30 το απόγευμα σε δασική έκταση, ενώ βάσει τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
