Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά τώρα μαίνεται στον Πάρνωνα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά καίει σε δασική έκταση στις Καρυές Λακωνίας στον Πάρνωνα.

Οι άνεμοι πνέουν δυτική διεύθυνση αναφέρουν μαρτυρίες.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid08RNzwyhtfh2yYRw8HVooGBy9kGeSCsiBR3NxZAeSH4HidE3EKicD6jDkqAswkTS5l}

Στο σημείο υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ συνδράμουν και 3 πεζοπόρα τμήματα.

Η φωτιά ξέσπασε στις 18:30 το απόγευμα σε δασική έκταση, ενώ βάσει τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02UpnBYs7b3d1892bxYtEDCZ5mhUi7d7cikeiKGPJFNfPBwCjdYtxbJVVqsqrAk4nAl&id=100064405491310}