Αίθριος αναμένεται ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα καθώς η αστάθεια της Πέμπτης θα «λήξει» το Σάββατο.

Με το Πάσχα να απέχει μόλις 4 ημέρες η ερώτηση είναι μία: Τι καιρό θα κάνει το Πάσχα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία φαίνεται πως ο καιρός θα είναι καλός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός το Πάσχα θα είναι αίθριος, με αρκετές ώρες ηλιοφάνειας. Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα, πολύ καλός ο καιρός, ανοιξιάτικος, ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία με πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Κοντά στο μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, θα δούμε και αρκετά 20άρια. Η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη ψύχρα και το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές θα ανέβει ο υδράργυρος και ίσως ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Με τι καιρό όμως θα γίνει η περιφορά του Επιταφίου;

Μεγάλη Παρασκευήβράδυ και την Ανάσταση να είμαστε καλά ντυμένοι, γιατί η ψυχρούλα θα είναι έντονη, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει με καλές καιρικές συνθήκες, αλλά και η Ανάσταση, καθώς δεν περιμένουμε αξιόλογα καιρικά φαινόμενα, ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Τόνισε πως τη Μεγάλη Παρασκευή, βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες. Μέσα στο Αιγαίο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα βγουν κάποια φαινόμενα, κυρίως μέχρι και το μεσημεράκι. Επομένως δεν θα έχουμε πρόβλημα το βράδυ, κατά τη διάρκεια του Επιταφίου, καθώς δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις.

