Το Μεσολόγγι παραμένει ένας τόπος όπου η ιστορία είναι παντού παρούσα.

Η πόλη του Μεσολογγίου τιμά και φέτος τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Η έναρξη των κεντρικών εκδηλώσεων μνήμης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου, όπου τελέστηκε με ιδιαίτερη επισημότητα ο Αρχιερατικός Εσπερινός για την Κυριακή των Βαΐων.

Στη συνέχεια, στους δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε μια εντυπωσιακή πομπή με τη συμμετοχή περίπου 12.000 ανθρώπων, που έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές της ιστορικής Εξόδου.

Στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης.