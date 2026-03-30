Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο πρώην βουλευτής των «Σπαρτιατών» και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος για το επεισόδιο όπου γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, τον Απρίλιο του 2024.

Το δικαστήριο αφού αναγνώρισε ένα μόνο από τα ελαφρυντικά που ζητούσε ο κατηγορούμενος βουλευτής, του επέβαλε, κατά πλειοψηφία 5-2, ποινή φυλάκισης 4 ετών με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του. Ο εισαγγελέας είχε προτείνει να καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 5 ετών. ο βουλευτής στον οποίο επιβλήθηκαν επίσης δικαστικά έξοδα 1.600 ευρώ.

Ο καταδικασθείς βουλευτής μέσω του συνηγόρου του ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών, όπως πρότερος σύννομος βίος, ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος, ειλικρινή μετάνοια και καλή συμπεριφορά μετά την πράξη.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων σημειώνοντας «αυτές οι συμπεριφορές μέσα στη Βουλή μας λυπούν όλους». Τελικά το δικαστήριο, με οριακή πλειοψηφία 4-3 αναγνώρισε μόνο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και απέρριψε τα υπόλοιπα.

