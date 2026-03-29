Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου, την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, αφιερωμένη, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της χριστιανικής παράδοσης, που αναδεικνύει τη δύναμη της μετανοίας.

Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε τον 5ο αιώνα και η ζωή της αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πλήρους μεταστροφής. Από μια πορεία αμαρτίας οδηγήθηκε, μέσα από βαθιά μετάνοια, άσκηση και απομόνωση στην έρημο, σε υψηλά επίπεδα πνευματικότητας.

Η Εκκλησία προβάλλει τη μορφή της στην Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, ως υπενθύμιση ότι η μετάνοια δεν έχει όρια και ότι η πνευματική αναγέννηση είναι πάντα δυνατή για κάθε άνθρωπο.

Οι υπόλοιποι Άγιοι της ημέρας

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Άγιος Μάρκος ο Επίσκοπος Αρεθουσίων, που ξεχώρισε για τη σταθερότητα και το θάρρος του στην πίστη.

Ο Άγιος Κύριλλος ο Διάκονος και οι συν αυτώ, που μαρτύρησαν για την πίστη τους.

Οι Άγιοι Ιωνάς, Βαραχήσιος και οι συν αυτοίς Μάρτυρες, που υπέστησαν διωγμούς και θυσιάστηκαν για τον Χριστό.

Ο Άγιος Διάδοχος ο Επίσκοπος Φωτικής, γνωστός για το θεολογικό και πνευματικό του έργο.

Ο Άγιος Ευστάθιος ο Ομολογητής και Επίσκοπος Κίου Βιθυνίας, που διακρίθηκε για την ακλόνητη ομολογία της πίστης του.

Ο Όσιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνω, ένας νεότερος άγιος της Εκκλησίας που τιμάται επίσης την ημέρα αυτή.

Ε΄ Κυριακή των Νηστειών

Η πέμπτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πνευματικά μηνύματα της περιόδου. Μέσα από το παράδειγμα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η Εκκλησία καλεί τους πιστούς σε βαθύτερη ενδοσκόπηση, επιμονή και ελπίδα.

Καθώς πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, η ημέρα αυτή υπενθυμίζει ότι η πορεία προς την Ανάσταση περνά μέσα από τη μετάνοια, την υπομονή και τη διαρκή προσπάθεια για εσωτερική μεταμόρφωση.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν: