Οι συλληφθέντες μετά την αρπαγή μετέφεραν τον 22χρονο από την Καλαμαριά στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Τρία άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της αρπαγής 22χρονου, που έγινε την Παρασκευή στην Καλαμαριά.

Σε βάρος των τριών 19χρονων συλληφθέντων, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, που διενεργεί την προανάκριση, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της αρπαγής κατά συναυτουργία, ληστείας κατά συναυτουργία, επικίνδυνων σωματικών βλαβών, παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά, οι τρεις 19χρονοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν μαζί με άλλα άτομα τον 22χρονο, ο οποίος βρισκόταν με φίλους και αφού του επιτέθηκαν, τον επιβίβασαν με τη βία στο όχημά τους.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν στην περιοχή των Συκεών όπου τον αποβίβασαν, αφού προηγουμένως του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο. Στο πλαίσιο επιστάμενων αναζητήσεων εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης το όχημα που χρησιμοποίησαν. Σε γκαράζ του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγιο που κατείχε νόμιμα ένας εκ των συλληφθέντων, χωρίς όμως να δικαιολογείται η μεταφορά τους. Επιπλέον κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και τα κινητά των συλληφθέντων. Με ένα από αυτά είχε βιντεοσκοπηθεί ο 22χρονος μετά την επίθεση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο 22χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.