«Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής», διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ, χαρακτηρίζοντας τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού «αύξηση-ψίχουλα».

Μέτρα για την ακρίβεια και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ, καθώς όπως καταγγέλλει «παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, ο μέσος μισθός του 2025 παραμένει μειωμένος κατά 19% σε πραγματικές αξίες σε σχέση με το 2011».

Στο πλασίο αυτό, η ΑΔΕΔΥ προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου, αλλά και παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 3 Απριλίου στο υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αιτήματα είναι τα εξής: