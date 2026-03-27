Μέτρα για την ακρίβεια και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ, καθώς όπως καταγγέλλει «παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, ο μέσος μισθός του 2025 παραμένει μειωμένος κατά 19% σε πραγματικές αξίες σε σχέση με το 2011».
Στο πλασίο αυτό, η ΑΔΕΔΥ προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου, αλλά και παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 3 Απριλίου στο υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αιτήματα είναι τα εξής:
- Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής.
- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα.
- Μείωση του εργάσιμου χρόνου: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.
- Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.
- Ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.