Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της νέας κακοκαιρίας με έντονες βροχές και ισχυρές καταιγίδες - Τα προγνωστικά των μετεωρολόγων για την πορεία της Deborah.

Η κακοκαιρία Deborah θα «δείξει» για τα καλά τη δυναμική της με ισχυρές καταιγίδες και βροχές που θα σαρώσουν τη χώρα από αύριο, Παρασκευή και μέχρι το Σάββατο το βράδυ. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα σαρωτικό καιρικό πέρασμα με φαινόμενα αυξημένης έντασης που χρήζουν προσοχής και θα μας θυμίσουν ότι αν και διανύουμε τα τέλη Μάρτη εντούτοις ο καιρός επιμένει να κινείται σε τροχιά χειμώνα. Στον κλοιό των έντονων καταιγίδων θα βρεθεί και η Αττική με τα προγνωστικά στοιχεία να επισημαίνουν ότι από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής το λεκανοπέδιο θα «δοκιμαστεί» από σημαντικές βροχές και ύψη νερού που δεν θα περάσουν απαρατήρητα. Για ένα 48ωρο τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα υποχωρήσουν μετά το Σάββατο. Η κακοκαιρία θα μπει για λίγο σε παύση καθώς από εβδομάδα αναμένεται νέος γύρος αστάθειας με βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν.

Ζιακόπουλος: Σε κλοιό καταιγίδων η χώρα - 8 μποφόρ και θερμοκρασία σε τροχιά πτώσης

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιό του εξηγεί πώς το νέο βαρομετρικό χαμηλό στην Αδριατική, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται έως τις ακτές της Λιβύης, κινείται ανατολικά προκαλώντας έντονη αστάθεια στη χώρα. Όπως τονίζει «βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στην Αδριατική, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως τις ακτές της Λιβύης, κινείται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τα φαινόμενα αυτά κατά τόπους στη Δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και τα νησιά του Α. Αιγαίου πιθανώς να είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και σε ό,τι αφορά τα ορεινά της Ηπείρου σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το Μέτσοβο, η Αετομηλίτσα και το Πληκάτι. Οι ΝΔ άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια πελάγη θα φθάσουν τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Το Σάββατο (28/3), ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές κατά περιόδους, μεμονωμένες καταιγίδες στο Αιγαίο και την ηπειρωτική χώρα (απόγευμα) και χιονοπτώσεις τοπικές και σύντομες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά της εποχής.»

Κολυδάς για κακοκαιρία: Η «Deborah» φέρνει καταιγίδες στην Αττική την Παρασκευή

Ο Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού επισημαίνοντας ότι η Αθήνα αναμένεται να βρεθεί σε κλοιό βροχών λόγω της κακοκαιρίας Deborah. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «DEBORAH» θα φέρει αυξημένη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες. Αρχής γενομένης από αύριο, Παρασκευή, αναμένονται φαινόμενα βροχών, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικές καταιγίδες, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του STAR «To χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα . Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.»

Η πιο σημαντική επιδείνωση του καιρού τοποθετείται στο διήμερο Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Απριλίου, όταν τα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν. Τα ύψη βροχής σε αυτό το διάστημα μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 25 έως 35 χιλιοστά σε διάστημα έξι ωρών, ενώ σε ορισμένα σενάρια δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες τιμές.

Η ανάρτηση Κολυδά

3 ζώνες επικινδυνότητας για καταιγίδες: Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια για δύσκολο 48ωρο - Τι θα γίνει στην Αττική

Κακοκαιρία Deborah προ των πυλών και όπως δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά αναμένονται σημαντικές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται και από μεγάλα ύψη νερού. Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για την επικείμενη κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιοδυτικούς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τα μεγαλύτερα ύψη νερού αναμένονται σε τρεις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας: η πρώτη στη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή ξημέρωμα, η δεύτερη στη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο από το Σάββατο μεσημέρι έως την Κυριακή πρωί, και η τρίτη στην Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από το Σάββατο έως την Κυριακή πρωί. Παράλληλα, η Αττική θα επηρεαστεί με αξιόλογης έντασης φαινόμενα την Παρασκευή από το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Ο καιρός θα συνεχίσε όπως όλα δείχνουν σε τροχιά χειμώνα καθώς όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του ALPHA εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου αναμένεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

"Σε τρείς ζώνες τα πολλά νερά το επόμενο 48ώρο..."

Καλό μεσημέρι!

❗️Σταδιακή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιο-δυτικούς ανέμους.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

❗️Αιτία αυτής της μεταβολής είναι το βαρομετρικό χαμηλό DEBORAH, που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της αδριατική, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά.

⚠️Υπάρχουν τρείς ζώνες σχετικής επικινδυνότητας όπου θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα με αυξημένα ύψη βροχής.

1η ζώνη : δυτική Ελλάδα (Παρασκευή ξημέρωμα)

2η ζώνη : Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο (Σάββατο μεσημέρι-Κυριακή πρωί )

3η ζώνη : Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο-Κυριακή πρωί)

❌Αττική : Θα επηρεαστεί ( όχι κάτι το αξιόλογο ), Παρασκευή μεσημέρι- απόγευμα.

?Εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία αύριο: Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Για σημαντική επιδείνωση του καιρού κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα πλήξουν αύριο πολλές περιοχές, με τα έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Χιόνια στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές κατά διαστήματα. Χιόνια στα ορεινά της Μακεδονίας.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς έντονες σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου. Χιόνια στα ορεινά.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην Αττική, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές με πιθανές σποραδικές καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά έως 7, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα δυτικά και βόρεια 14-16 °C, στις υπόλοιπες περιοχές 17-18 °C και τοπικά στα Δωδεκάνησα 19 °C.

Η πρόγνωση Καλλιάνου: Καμπανάκι για έντονα φαινόμενα από την Τετάρτη 1η Απρίλη

Για το επικείμενο κύμα κακοκαιρίας τοποθετήθηκε και ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος που ανέφερε σημαντική καιρική αστάθεια αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και τοπικές πλημμύρες. Παρασκευή και Σάββατο θα υπάρχει έντονη επιδείνωση του καιρού όμως υποστηρίζει ότι η σημαντικότερη κακοκαιρία είναι αυτή που αναμένεται να επηρεάσει την χώρα από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο βρίσκονται στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Όπως σημείωσε μιλώντας στο Mega, βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και στην Αττική, ωστόσο οι καταιγίδες στην περιοχή δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονες και δεν προβλέπεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία.

