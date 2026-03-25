Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (22/3) εντός του συρμού του Μετρό.

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι όταν συμμορία νεαρών άρπαξε με τη βία μία αλυσίδα από το λαιμό 20χρονου.

Ο 20χρονος κυνήγησε τους δράστες οι οποίοι δεν δίστασαν να τον ξυλοκοπήσουν στην αποβάθρα του σταθμού μπροστά σε πλήθος κόσμου προτού τραπούν σε φυγή.

Αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» ταυτοποίησαν τους δράστες από το βιντεοληπτικό υλικό και την επόμενη ημέρα τους εντόπισαν στον σταθμό Βικτώρια και τους συνέλαβαν.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhc2smmr2nsp?integrationId=40599y14juihe6ly}