Η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησε σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 11:00 π.μ. ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Νωρίτερα, στις 6:21 π.μ. οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο είχαν αρχίσει με ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Στις 08:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β' ενώ ακολούθησε στις 10:01, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Στις 11:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στις 18:41 το απόγευμα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Επιπλέον, σε όλη την επικράτεια πραγματοποιούνται οι εξής εκδηλώσεις τις τελευταίες ώρες και ημέρες:

Παρελάσεις στρατιωτικών τμημάτων.

Γενικός σημαιοστολισμός των μονάδων, στρατιωτικών Καταστημάτων και πολεμικών πλοίων από την 08:00 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της Τετάρτης 25 Μαρτίου.

Φωταγώγηση των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης 24 και Τετάρτης 25 Μαρτίου.

«Το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους…». Αυτά τα λόγια περιλαμβάνονται στο μήνυμα του προέδρου της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, που γιορτάζει σήμερα η πατρίδα μας.

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια. Οι Έλληνες του 1821, με πίστη, θάρρος και αυταπάρνηση, απέδειξαν ότι η επιθυμία για ανεξαρτησία μπορεί να υπερβεί κάθε δυσκολία και αντίξοη συνθήκη. Οι θυσίες και οι αγώνες τους έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία του σημερινού ελληνικού κράτους και κυρίως καθόρισαν την πορεία του Έθνους μας» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Επισήμανε επίσης ότι «αυτή την εποχή ζούμε σε ένα περιβάλλον συνεχών διεθνών γεωπολιτικών και όχι μόνο προκλήσεων. Για αυτό τον λόγο το μήνυμα της Επανάστασης παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ας αναλογιστούμε όλοι την ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία και με γνώμονα την ενότητα να προασπιστούμε τις αξίες της πατρίδας μας. Το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους».

«Η Επανάσταση του 1821 εμπνέει και διδάσκει και στις μέρες μας, γιατί απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός, ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούριο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού» δήλωσε για την επέτειο της Επανάστασης του 1821 ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.