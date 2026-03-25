Σήμερα 25η Μαρτίου 2026 γιορτάζουν, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, όσοι φέρουν ονόματα που συνδέονται με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, μια από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η ημέρα αυτή, γνωστή ως Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τιμά την αναγγελία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παναγία ότι θα γεννήσει τον Ιησού Χριστό.
Σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή:
- Ευάγγελος και Ευαγγελία
- Βαγγέλης και Βαγγελιώ
- Άγγελος και Αγγελική
Παράλληλα, η 25η Μαρτίου είναι και εθνική εορτή στην Ελλάδα, καθώς τιμάται η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, γεγονός που δίνει διπλή σημασία στη συγκεκριμένη ημέρα για τους Έλληνες.