Σήμερα 25η Μαρτίου 2026 γιορτάζουν, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, όσοι φέρουν ονόματα που συνδέονται με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, μια από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η ημέρα αυτή, γνωστή ως Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τιμά την αναγγελία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παναγία ότι θα γεννήσει τον Ιησού Χριστό.

Σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή:

Ευάγγελος και Ευαγγελία

Βαγγέλης και Βαγγελιώ

Άγγελος και Αγγελική

Παράλληλα, η 25η Μαρτίου είναι και εθνική εορτή στην Ελλάδα, καθώς τιμάται η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, γεγονός που δίνει διπλή σημασία στη συγκεκριμένη ημέρα για τους Έλληνες.