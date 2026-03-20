Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούν σήμερα, στις 12:00, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις.
Στη συνέχεια, προγραμματίζουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Όπως ανακοινώθηκε, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:
«- Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις.
- Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης.
- Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους.
- Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού.
- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.
- Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.
- Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις.
- Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών.
- Δημόσιους οίκους ευγηρίας.
- Κοινωνικός τουρισμός για όλους.
- Προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ».