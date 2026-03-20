Τα αιτήματα των συνταξιούχων που βγαίνουν ακόμη μία φορά στους δρόμου.

Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούν σήμερα, στις 12:00, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις.

Στη συνέχεια, προγραμματίζουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανακοινώθηκε, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις.

- Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης.

- Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους.

- Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού.





- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

- Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.

- Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις.

- Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών.

- Δημόσιους οίκους ευγηρίας.

- Κοινωνικός τουρισμός για όλους.

- Προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ».