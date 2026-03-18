Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και τρεις μήνες βρίσκεται η Αίγινα.

«Φως στο τούνελ» φαίνεται να βλέπουν οι κάτοικοι της Αίγινας, με την αποκατάσταση της υδροδότησης στο νησί του Αργοσαρωνικού να έχει ήδη δρομολογηθεί.

Εδώ και τρεις μήνες η βλάβη στον αγωγό που μεταφέρει πόσιμο νερό στην Αίγινα δεν έχει αποκατασταθεί, με αποτέλεσμα οι 15.000 κάτοικοι του νησιού να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη τους αλλά και την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως μαγειρική ή προσωπική υγιεινή.

Για την κατάσταση τοποθετήθηκε ο δήμαρχος του νησιού, Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε: «Εχθές έγινε η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία τόσο σε παροχετευτικότητα αλλά και σε πίεση. Όλα πήγαν καλά. Δυστυχώς όμως, εχθές το απόγευμα έπρεπε να αποχωρήσει ο γερανός λόγω της επιδείνωσης του καιρού, οπότε οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα ή τη Τρίτη. Και Δευτέρα ή Τρίτη θα έχουμε και νερό στην Αίγινα, μέσω του αγωγού».

Στη συνέχεια, ο κ.Ζορμπάς εξήγησε πως «Ο αγωγός είχε τεθεί σε λειτουργία από το 2022, το Γενάρη. Απλά υπήρξε μία βλάβη, μετά από δύο χρόνια, το 2024 σε μία ένωση όπου αυτό είχε επισκευαστεί προσωρινά με σκοπό να επισκευάζονται οριστικά. Δυστυχώς όμως, δεν έγινε αυτή η οριστική αποκατάσταση και στο ίδιο σημείο είχαμε πάλι βλάβη. Οπότε αυτή τη στιγμή, δηλαδή εδώ και περίπου δύο μήνες έχουν αρχίσει οι εργασίες έτσι ώστε η βλάβη αυτή η πρώτη που επαναλήφθηκε, να αποκατασταθεί μόνιμα. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι ανθρωπογενές».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευθύνης για τη συντήρηση του έργου, ο δήμαρχος επεσήμανε ότι «Το έργο αυτή τη στιγμή τελεί υπό διοικητική παραλαβή προς χρήση, που σημαίνει δηλαδή για τη δοκιμαστική του λειτουργία. Αυτή τη δοκιμαστική λειτουργία την έχει αναλάβει ο ανάδοχος, έτσι ώστε όταν θα ολοκληρωθεί ο χρόνος της δοκιμαστικής αυτής λειτουργίας θα παραδώσει το έργο οριστικά στον Δήμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το έργο το χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, το επιβλέπει η Περιφέρεια με επιβλέποντες μηχανικούς αλλά και με συμβεβλημένη εταιρεία συμβούλων, έτσι ώστε να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες που είχαν τεθεί με την αρχική μελέτη και με οικονομικούς πόρους από το ΕΣΠΑ».

Παράλληλα, περιέγραψε τα μέτρα που ελήφθησαν για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης: «Μόλις πληροφορηθήκαμε το πρόβλημα με τον αγωγό, εμείς θέσαμε σε λειτουργία τις γεωτρήσεις που είναι ιδιοκτησίας του Δήμου, καθώς επίσης και μία γεώτρηση που έγινε με ιδιώτη που συμβληθήκαμε, οπότε δεν μείναμε καθόλου από νερό. Απλά το νερό των γεωτρήσεων δεν είναι προς πόση αλλά είναι για ανθρώπινη κατανάλωση. Εμείς στις επανειλημμένες δειγματοληψίες αλλά και σε δειγματοληψίες που έκανε η Περιφέρεια το μέτρο που μας συστήθηκε να λαμβάνουμε είναι να γίνεται παραπάνω χλωρίωση, διότι το υπολειμματικό χλώριο ήταν κάτω του ελάχιστου ορίου, οπότε αυτό το πράξαμε. Πήραμε πάλι πρόσφατα στις 3 Μαρτίου από 19 σημεία δειγματοληψίες και το επαγγελματικό χλώριο είναι στα επίπεδα που πρέπει να είναι. Συνεπώς, επαναλάβαμε ότι δεν είναι κατάλληλο το νερό προς πόση παρά μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση».

Τέλος, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα και στις εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται, λέγοντας ότι «Εμείς εξετάζουμε ένα εναλλακτικό σενάριο έτσι ώστε να περάσει ένας δεύτερος αγωγός μικρότερης διατομής. Εξ άλλου, στην αρχική μελέτη είχε προβλεφθεί να υπάρχουν 2 δίδυμοι αγωγοί. Εμείς θα κοιτάξουμε αυτή την λύση σαν μια εναλλακτική, να έχουμε πάντα μια σίγουρη και εξασφαλισμένη τροφοδοσία με νερό της ΕΥΔΑΠ από τη Σαλαμίνα. Θα ήθελα να σας πω όμως, ότι παράλληλα με το νερό των γεωτρήσεων έχουμε κάνει σύμβαση με υδροφόρα πλοία όπου φέρνουν νερό συμπληρωματικά στο νησί και επίσης έχουμε και τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού που είναι με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και με οδηγία της Περιφέρειας. Και επίσης, γίνεται η διανομή με εμφιαλωμένα νερά σε όλες εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που τα έχουν ανάγκη. Βέβαια όλοι το έχουν ανάγκη . Απλά να πούμε ότι λογικά Δευτέρα ή Τρίτη θα έχουμε πόσιμο νερό στις βρύσες μας. Και παράλληλα εμείς έχουμε ξεκινήσει και τον καθαρισμό στις δεξαμενές έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε το νερό».

Με πληροφορίες της ΕΡΤ