Σαρώνει αυτή την ώρα η κακοκαιρία στην Αθήνα.

Έντονες καταιγίδες αυτή την ώρα στην Αττική, κάτι που αναμενόταν σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Τα φαινόμενα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 μμ και θα διαρκέσουν μέχρι και το απόγευμα. Συγκεκριμένα, καταιγίδες και κεραυνοί θα πέσουν τις επόμενες ώρες σε περιοχές όπως Αθήνα, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Κερατέα, Πικέρμι, Ραφήνα, Καλύβια Θορυκού και γενικά σε όλες τις περιοχές του λεκανοπεδίου. Μάλιστα, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους αρκετά έντονα.

Τα φαινόμενα θα περιοριστούν γύρω στις 5 το απόγευμα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε περιοχές της δυτικής Αττικής. Μέχρι αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενίσει.

Όπως είπε η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη, έντονα φαινόμενα παρατηρούνται αυτή την ώρα σε δυτική Στερεά Ελλάδα και δυτική Πελοπόννησο ενώ πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.