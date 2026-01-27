Άλλο ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, με θύμα έναν άνδρα.

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, όταν 35χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στην περιοχή.

Ο εργαζόμενος απασχολούνταν σε ιδιωτικό συνεργείο και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, υπέστη τραυματισμό εν ώρα εργασίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα εργατικών ατυχημάτων, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας και συνθηκών εργασίας σε χώρους υψηλού επαγγελματικού κινδύνου.

Τα επίσημα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Το 2022 καταγράφηκαν 104 θάνατοι από εργατικά δυστυχήματα, το 2023 ο αριθμός αυξήθηκε στους 179, το 2024 διαμορφώθηκε στους 149, ενώ το 2025 ανήλθε στους 201. Πρόκειται για έναν σχεδόν διπλασιασμό μέσα σε μόλις τρία χρόνια, την ώρα που το 2026 ξεκινά με ακόμα πιο ανησυχητικά δεδομένα, καθώς ο Ιανουάριος έχει ήδη καταγράψει περισσότερους θανάτους σε χώρους εργασίας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα διαστήματα των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 2026, λόγω εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων έχουμε ήδη 14 νεκρούς και 18 σοβαρά τραυματισμένους.

Πίσω από τους αριθμούς, αναδεικνύεται ένα συγκεκριμένο εργασιακό μοντέλο. Η γενίκευση της μερικής απασχόλησης, των εργολαβιών, της «ενοικιαζόμενης» εργασίας και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της δουλειάς και τα εξαντλητικά ωράρια, δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Εργαζόμενοι χωρίς επαρκή εκπαίδευση, χωρίς σταθερή σχέση εργασίας και συχνά χωρίς ουσιαστική δυνατότητα να αρνηθούν εκτίθενται καθημερινά σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι εργαζομένων καταγγέλλουν ότι δεν γίνονται έλεγχοι και μάλιστα τονίζουν χαρακτηριστικά ότι το υπουργείο Εργασίας αδιαφορεί.