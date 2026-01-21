Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του Λιμενικού και πλωτός γερανός για να συνδράμουν όπου χρειαστεί.

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε πλοίο ελληνικής σημαίας, με 18 μέλη πλήρωμα, το οποίο βρισκόταν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με ένα όχημα από ξηράς, τρία περιπολικά σκάφη και ένα πλωτό γερανό, προκειμένου να παρακολουθούν την κατάσταση και να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται δυσμενείς, με ανέμους έντασης 6 έως 7 μποφόρ.