Η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε χαρτοσακούλα και οι κατηγορούμενοι είναι γνώριμα άτομα στις Αρχές.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το μοιραίο βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025, ήρθε στη δημοσιότητα από την έκρηξη που σημειώθηκε στην είσοδο της ντισκοτέκ Jacky.O στην οδό Μιχαλακοπούλου στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά από περίπου 3,5 μήνες από την ισχυρή έκρηξη οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη δύο αδερφών αλλά και μια γυναίκας που κρύβονται πίσω από την εγκληματική ενέργεια.

Οι δύο εκ των συλληφθέντων αρνήθηκαν να πουν το παραμικρό για τους ανθρώπους που τους έδωσαν την εντολή να τοποθετήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη γνωστή ντισκοτέκ ενώ υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη είχε τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο και είχαν προκληθεί ζημιές στην ντίσκο αλλά και σε τζαμαρίες γειτονικού ξενοδοχείου.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfx0lxid46wx?integrationId=40599y14juihe6ly}