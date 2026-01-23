Ο 56χρονος καταδικασμένος πρωτοδίκως σε ισόβια κι επιπλέον κάθειρξη 27 ετών Ηλίας Μίχος επέλεξε να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Με απόντα τον βασικό κατηγορούμενο Ηλία Μίχο αναβλήθηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2026 η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη σοκαριστική υπόθεση βιασμού και μαστροπείας του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό.

Ο 56χρονος καταδικασμένος πρωτοδίκως σε ισόβια κι επιπλέον κάθειρξη 27 ετών Ηλίας Μίχος επέλεξε να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο. Με δήλωση του, η οποία προσκομίστηκε στο Εφετείο , έκανε γνωστό πως δεν επιθυμούσε τη μεταγωγή του από τις φυλακές των Γρεβενών όπου κρατείται.

Στο εδώλιο κάθισαν 13 από τους συνολικά 19 καταδικασμένους σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ο αποκαλούμενος «Μιχάλης» που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών .

Στο εδώλιο και η μητέρα της 12χρονης

Δίπλα του στο εδώλιο κάθισε και η μητέρα της 12χρονης η οποία θα δικαστεί εκ νέου ,μετά την έφεση την οποία άσκησε η Εισαγγελία κατά της πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης που αφορούσε την κατηγορία για μαστροπεία.

Σε ποινές από 13 μήνες φυλάκισης έως 7 χρόνια κάθειρξης, έχουν καταδικαστεί 16 κατηγορούμενοι που φέρονται ότι συνευρέθηκαν ως «πελάτες» με την ανήλικη. Όλοι με απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου έχουν αφεθεί ελεύθεροι, καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματα που υπέβαλαν για ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Κατά την αποχώρησή τους πάντως από την αίθουσα του δικαστηρίου, λίγα μέτρα πιο μακριά από το Εφετείο, συγκεντρωμένοι προπηλάκισαν έναν από τους κατηγορούμενους χωρίς ωστόσο το επεισόδιο να πάρει έκταση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η οποία αναμένεται να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών όπως και στον πρώτο βαθμό , υποβλήθηκαν από συνηγόρους κατηγορουμένων αιτήματα αναβολής αλλά και διακοπής της δίκης λόγω κωλυμάτων .

Τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της δίκης λόγω κωλύματος στο πρόσωπο κάποιον συνηγόρων υπεράσπισης για τις 16 Νοεμβρίου 2026, παρά την πρόταση της εισαγγελέως που είχε ζητήσει διακοπή .

Αδελφός 12χρονης: Ξανασέρνουν τη μητέρα μας στα δικαστήρια

Σε ανάρτησή του ο αδερφός της 12χρονης καλεί όλες και όλους να είναι στο πλευρό τους για να σταθούν όρθιοι απέναντι σε ένα σύστημα που γεννά και θρέφει την πατριαρχική βία», σημειώνοντας μεταξύ άλλων:«Για ακόμη μία φορά, ξανασέρνουν τη μητέρα μας στα δικαστήρια. Παρόλο που έχει αθωωθεί από όλες τις κατηγορίες…Η μητέρα μου αθωώθηκε.

Όχι από εισαγγελείς. Όχι από προέδρους εδρών.Αθωώθηκε από ενόρκους.

Και οι ίδιοι ένορκοι καταδίκασαν τον Ηλία Μίχο σε ισόβια. Μέσα στην αίθουσα προσπαθούσαν δικαστές και δικηγόροι να αποδείξουν ότι ένα παιδί 12 χρονών προκαλούσε. Ότι ένα παιδί 12 χρονών επέλεξε να εκδίδεται. Ότι «ήξερε». Ότι «ήθελε»…. Εδώ, όχι μόνο ξανατραυματίζουν το ίδιο παιδί. Μας αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά την κουλτούρα του βιασμού.»