Η συμμορία διέπραττε ληστείες σε σπίτια στην βορειοανατολική Αττική.

Σε τρεις συλλήψεις αλλοδαπών, ηλικίας 20, 23 και 42 ετών, προχώρησαν χθες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξιχνίαση υποθέσεων διαρρήξεων οικιών στην βορειοανατολική Αττική .Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για κλοπές, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, ο 20χρονος φέρεται να συμμετείχε, τον Απρίλιο του 2025, μαζί με τουλάχιστον δύο συνεργούς του, σε τρεις διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ομάδας δρούσαν οργανωμένα και μεθοδικά. Στόχευαν κατοικίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση της λείας, πραγματοποιούσαν κατόπτευση και παρακολούθηση των ιδιοκτητών πριν από κάθε χτύπημα και προχωρούσαν σε διαρρήξεις χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, γεγονός που υποδηλώνει εξειδικευμένες γνώσεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 20χρονος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, φέρεται να λάμβανε μέτρα αντιπαρακολούθησης, στοιχείο που δείχνει αυξημένη εμπειρία σε παράνομες δραστηριότητες.

Σε βάρος του 20χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 20χρονου εντοπίστηκαν:

πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών, διαφόρων μαρκών,

πλήθος επώνυμων τσαντών,

πλήθος γυαλιών ηλίου,

διαρρηκτικά εργαλεία,

κάρτες SIM,

πιστόλι, άνευ διακριτικής μάρκας και

κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνελήφθησαν ακόμη δύο αλλοδαποί. Ο 23χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε απελαθεί στο παρελθόν και του είχε επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στη χώρα. Σε βάρος του 42χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή, ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε σε κατάστημα κράτησης.