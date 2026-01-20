Για έντονη αλλά φυσιολογική για την εποχή κακοκαιρία και σε καμία περίπτωση ακραία, προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Νέα ανάρτηση για την επιδείνωση του καιρού έκανε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιώντας ότι η κακοκαιρία είναι μεν έντονη αλλά όχι ασυνήθιστη ή ακραία. Εκφράζει ωστόσο ανησυχία.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως «το βαρομετρικό χαμηλό από τα νότια τμήματα της Ιταλίας θα απασχολήσει τον καιρό της χώρας μας από σήμερα το βράδυ και από τα νότια προς τα βόρεια. Γι' αυτή τη νέα κακοκαιρία αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω:

1. Δεν πρόκειται για ασυνήθιστη κακοκαιρία τόσο για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη αλλά και για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Έντονη ναι, ασυνήθιστη ή και ακραία όχι.

2. Οι εικόνες που μας έρχονται από τη νότια Ιταλία σαφώς και προκαλούν έντονη ανησυχία. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι οι κακοκαιρίες τροποποιούνται στον χρόνο και τον χώρο. Μπορεί να ενισχυθούν, μπορεί και να εξασθενίσουν. Επομένως μην συνδέουμε τις εκεί εικόνες με αυτά που μπορεί να συμβούν εδώ.

3. Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω αναλύουμε τα εξής:

Η χώρα μας εδώ και αρκετές ημέρες επηρεάζεται στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας από πολύ ψυχρές αέριες μάζες. Αυτό δημιουργεί ένα ευσταθές στρώμα αέρα κάτω χαμηλά το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη επικίνδυνων - ακραίων καταιγίδων.

Η θάλασσα εξαιτίας της διαφορετικής συμπεριφοράς που παρουσιάζει σε ότι αφορά τις ανταλλαγές θερμότητας με την κατώτερη ατμόσφαιρα, εμφανίζει περισσότερες πιθανότητες για ανάπτυξη καταιγίδων πιθανόν και με έντονο χαρακτήρα.

Επομένως εκτιμούμε ότι οι καταιγίδες θα εστιάζονται κοντά στη θάλασσα ενώ πάνω από την ξηρά οι βροχές θα εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα με εξάρσεις και υφέσεις, θα έχουν όμως μεγάλη διάρκεια.

4. Σε ότι αφορά τα χιόνια, αυτά θα απασχολήσουν κυρίως ορεινές - ημιορεινές εκτάσεις πρόσκαιρα και περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου προς τα βόρεια.

5. Για το νομό Αττικής δεν φαίνονται ακραίες καταστάσεις. Υπολογίζουμε έναν όγκο βροχής συνολικά κοντά στους 50 με 70 τόνους ανά στρέμμα σε τοπικό επίπεδο με βροχή που θα έχει κυρίως διάρκεια και όχι ακραίες εντάσεις. Εξάρσεις και υφέσεις με τις εξάρσεις κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα.

6. Οι άνεμοι θα προσεγγίζουν τοπικά τα επίπεδα θυέλλης ιδιαίτερα προς τα δυτικά και νότια θαλάσσια τμήματα.

Συνοψίζοντας:

- Προκειται για μια έντονη αλλά φυσιολογική για την εποχή κακοκαιρία και σε καμία περίπτωση ακραία.

- Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή όπως θα πρέπει να κάνουμε και σε κάθε κακοκαιρία η οποία σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.





